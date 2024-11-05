أشبال “الخضر” في آخر محطة تحضيرية قبل دورة “لوناف”

باشر المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، مساء أمس الاثنين، تربصا قصيرا بمركز سيدي موسى يمتد لـ 3 أيام.

واستدعى الطاقم الفني لشبان “الخضر” بقيادة عزيز لاحوسين، 20 لاعبا، لهذا التربص الذي يأتي قبل أيام فقط عن انطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين الـ 9 والـ 24 نوفمبر الجاري.

وخاض أشبال المنتخب الوطني، حصة تدريبية أمس، خصصها المدرب عزيز لاحوسين للجانب التقني. حيث دامت ساعة من الزمن وسط أجواء حماسية، حسبما جاء في موقع “الفاف”.

في حين ستخوض العناصر الوطنية، اليوم الثلاثاء، حصتين تدريبيتين. حيث ستكون الأولى بدنية خلال الفترة الصباحية بالقاعة، بينما ستخصص الحصة المسائية للجانبين التقني والتكتيكي بالملعب.

للإشارة فإن منتخب أقل من 17 سنة، سيغادر بعد غدٍ الخميس أرض الوطن، نحو المغرب، على أن يخوضوا أول مباراة في دورة “لوناف” يوم 11 نوفمبر أمام المنتخب التونسي.