أشبال “الخضر” يتعادلون أمام شبان المولودية

اختتم أمس الاثنين، المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، تربصه التحضيري، الخاص بشهر أكتوبر الجاري، تحسبا للمشاركة في دورة “لوناف” المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 لذات الفئة العمرية.

وخاض أشبال “الخضر” مباراة ودية، في آخر أيام التربص أمام فريق مولودية الجزائر لأقل من 19 سنة بمركز سيدي موسى. وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وأوضحت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن اللقاء الودي، أمام شبان العميد، أتاح الفرصة لأشبال “الخضر” من أجل تقييم العمل المنجز خلال هذا التربص. الذي انطلق يوم 20 أكتوبر الجاري، وتخللته ثلاثة لقاءات ودية.

كما أوضحت الاتحادية، بأن أشبال المنتخب الوطني، سيغادرون اليوم الثلاثاء، مركز سيدي موسى، على أن يلتقوا مجددا يوم الـ 4 من نوفمبر الداخل. لخوض آخر تربص. قبل دخول غمار دورة “لوناف” المقررة بالمغرب ما بين الـ 9 إلى 24 من الشهر ذاته.

ويدشن منتخب “U17” مشواره في بطولة اتحاد شمال إفريقيا، يوم الـ 11 نوفمبر بمواجهة نظيره التونسي، على أن يلاقي المنتخب المصري يوم 14 من الشهر ذاته. ثم ليبيا يوم 17. قبل أن يختتم الدورة بمواجهة المغرب يوم 23.

وستقام الدورة على شكل بطولة مصغرة، ستسفر عن تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. التي ستقام ببلد سيحدد لاحقا من قبل الكونفدرالية الإفريقية.