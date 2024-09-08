أشبال الخضر ينهون دورة “الفيفا” للمواهب بهزيمة ثالثة

تعرض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمس السبت، لهزيمة جديدة في دورة “الفيفا” للمواهب كوت ديفوار 2024.

وسقط أشبال الخضر، في اللقاء الذي احتضنه المركز التقني الوطني بـ”بنجرفيل” برباعية لهدف أمام منتخب زامبيا.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة لشبان المنتخب الوطني، من أصل 3 لقاءات في دورة “الفيفا” للمواهب، بعد السقوط في الجولة الأولى بنتيجة 7 - 4 أمام جنوب إفريقيا، وبهدف من دون مقابل، على يد ساحل العاج في الجولة الثانية.