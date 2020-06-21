أصحاب المؤسسات المتعثرة مدعوون لتسوية وضعياتهم

دعا الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات أصحاب المؤسسات المتعثرة إلى تسوية وضعياتهم.

وخصّ ضيافات، الذين استفادوا بالعتاد ثم قاموا ببيعه واشتروا عتادا آخر لممارسة نشاط مغاير و هو ممنوع قانونا.

وأوضح الوزير أنه من الممكن ضمن الاستراتيجية الجديدة أخذ قرار تعديل إجرائي لتتم هذه التسوية فيما تبقى المشكلة الوحيدة متمثلة في أصحاب المشاريع الذين استفادوا من قروض وتم بيع العتاد وحولت الأموال إلى وجهة أخرى حيث ” لا يوجد أي اجتهاد في هذا الامر” .

و قد استهل الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات زيارته لولاية بسكرة رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالوقوف على ورشة لخياطة الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد،بمركز التكوين المهني والتمهين بلعيد قالة بطولقة قبل معاينته مقر وكالة “أنساج” وتدشين دار المرافقة والإدماج لمتربصي وخريجي قطاع التكوين المهني.

كما حضر ضيافات إلى جانب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حفل تسليم شهادات تشجيعية لفائدة متربصين متفوقين، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني حساني بوناب بمدينة بسكرة.