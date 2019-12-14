أصغر رئيسة وزراء في العالم: هذا هو سر نجاحي

قالت الفنلندية سانا مارين، والتي تعد أصغر رئيسة وزراء في العالم، لوكالة “رويترز”، إنها لا تشعر بأنها تشكل “مثلا أعلى”.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قالت مارين في مقابلة لها، أن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد.

وأضافت مارين أنها بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينات، وأنها اهتمت بتغير المناخ، وخالجها شعور بأن الجيل الأكبر لا يوليها الإهتمام الكافي.

وعينت سانا مارين رئيسة للوزراء الثلاثاء الماضي، وبعد يومين وجدت نفسها إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وغيرهم في قمة الإتحاد الأوروبي.