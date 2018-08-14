أضاحي بـ«الفاسيليتي» للموظفين والدفع على 4 أشهر!

الشطر الأول من الثمن تم تحديده بـ25 ٪ من السعر الأجمالي

الاتفاقية تستفيد منها أغلب الوزارة وعدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية

تحديد 8 عروض انطلاقا من 35 إلى 59 ألف دينار

شرعت وحدة التربية والتسمين والعبور والحجز الصحي «لاتراكو»، في تسويق أضاحي العيد على مستوى وحدتها الرئيسية ببلدية بئر توتة، فيما تم تحديد 8 عروض انطلاقا من 35 ألف إلى غاية 59 ألف دينار مع إمكانية التسديد بالتقسيط للعمال المؤسسات العمومية.

وأكد المدير التجاري للمؤسسة، حاجي بلال، في تصريح خص به «النهار»، بأنه تم هذه السنة تخصيص 3500 رأس من الغنم تحسبا لعيد الأضاحي المبارك، أين تم تحديد 8 عروض تتراوح ما بين 35 و59 ألف دينار، على أن يدفع المواطن الراغب في ترك أضحيته على مستوى مستودعات الوحدة مبلغا رمزيا لا يتعدى الـ1000 دينار على أن يستلمه قبل العيد.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم فتح المجال أمام لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمصالح الإدارية لمساعدة العمال على اقتناء أضحية العيد بالتقسيط، أين يقوم العامل بدفع 25 من المئة من قيمة الكبش، على أن يقوم في المرحلة الأولى بتسديد باقي المبلغ على مدار 4 أشهر.

مؤكدا أن مؤسسته تعاقدة مع 35 مؤسسة عمومية على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة و«كوسيدار» و«صيدال» والوكالة الوطنية للسدود والحماية المدنية والوزارة الأولى.

كما أضاف المتحدث أن الوحدة قامت باستقبال العمال الذين توافدوا عليها من أجل اختيار أضاحيهم، على أن يتم في مرحلة ثانية إعداد كل الوثائق المتعلقة بعملية البيع وتسلم لمصالح الخدمات الاجتماعية لاقتطاع تكاليف الخروف من أجرة العمال في شكل أقساط شهرية تقدر بـ4 أشهر.

وأكد، حاجي بلال، بأن هذه المبادرة لقيت رواجا كبيرا لدى المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن «لاتراكو» تتعامل مع مؤسسات القطاع العمومي فقط، ولا تتعامل مع القطاع الخاص، بسبب عدة مشاكل سجلت خلال السنوات الفارطة، وتخص غلق بعض الشركات وتوقفها عن النشاط من دون دفع مستحقات عمالها.

وأضاف المتحدث أن الأضاحي المتواجدة بالوحدة معالجة ويتم تسجيل أي حالات تعفن للحوم الأضاحي، مثلما حدث العام الماضي، مشيرا إلى أن المواشي التي تسوقها هذه الوحدة يتم تربيتها وتسمينها عبر مزارع عمومية تابعة للوحدة بولايتي المدية والجلفة،.

مع ضمان متابعة صارمة لعملية الفحص من الناحية الصحية من طرف فريق من البياطرة، وفريق من المربين المختصين في التغذية بالأعلاف الطبيعية، مضيفا أنه سيتم تسليم شهادة بيطرية لكل زبائن المؤسسة.