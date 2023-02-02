أطفال التريزوميا يُحفزون المُنتخب المحلي قبل نهائي الشان

آجرى المُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمسية اليوم الخميس الحصة التدريبية قبل الأخيرة تحسبا لمواجهة السنغال في نهائي الشان.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى حضور أطفال التريزوميا.

والذين التقوا باللاعبين والتقطوا معهم صورا تذكارية في مُبادرة تُحفز أشبال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة.

ويواجه محليو الخضر نظرائهم من السنغال سهرة السبت بداية من الساعة الـ20:30 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.