أعراب:”نعمل بجد ولا نتكلم.. التأهل ثمرة جهود الكل”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد العاصمة، أحمد أعراب، عن سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقة.
بعد الفوز 4 مقابل 3، في مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا، ضد الجيش الملكي المغربي، برسم الدور الربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.
وصرح أعراب، عقب نهاية المواجهة، للصفحة الرسمية عبر تويتر: “أنا سعيد بهذا التأهل لنصف نهائي كأس الكاف رغم الخسارة إيابا”.
وأضاف أعراب: “التأهل لنصف النهائي هو مكافأة لعمل اللاعبين والطاقم الفني والإدارة، نحن لا نتكلم كثيراً، ولكن نعمل كثيراً”.
وتابع المتحدث: “المعنويات مرتفعة داخل الفريق، واللاعبون كانوا منسجمين فيما بينهم، لهذا دائما ما نحقق”الريمونتادا”.
وفي ختام حديثه، وجّه رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، أعراب، نداءً لأنصار الفريق:”أطلب من أنصار الفريق أن يبقوا وراء فريقهم حتى النهاية”.
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