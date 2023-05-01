أعراب:”نعمل بجد ولا نتكلم.. التأهل ثمرة جهود الكل”

عبر رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد العاصمة، أحمد أعراب، عن سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقة.

بعد الفوز 4 مقابل 3، في مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا، ضد الجيش الملكي المغربي، برسم الدور الربع النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وصرح أعراب، عقب نهاية المواجهة، للصفحة الرسمية عبر تويتر: “أنا سعيد بهذا التأهل لنصف نهائي كأس الكاف رغم الخسارة إيابا”.

وأضاف أعراب: “التأهل لنصف النهائي هو مكافأة لعمل اللاعبين والطاقم الفني والإدارة، نحن لا نتكلم كثيراً، ولكن نعمل كثيراً”.

وتابع المتحدث: “المعنويات مرتفعة داخل الفريق، واللاعبون كانوا منسجمين فيما بينهم، لهذا دائما ما نحقق”الريمونتادا”.

وفي ختام حديثه، وجّه رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، أعراب، نداءً لأنصار الفريق:”أطلب من أنصار الفريق أن يبقوا وراء فريقهم حتى النهاية”.