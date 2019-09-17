أدى اليوم الثلاثاء، أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤدون اليمين القانونية، أمام مجلس قضاء الجزائر.

وكان رئيس السلطة، محمد شرفي، أول من أدى اليمين الدستورية، بالإضافة لأعضاء السلطة البالغ عددهم 50 شخصا.

وتتكون السلطة من : عداله مسعود، ليليطه عبد المجيد، قومري نور الدين، خدمي الحاج، بردان رشيد، مزغاش منير، مناد بشير.

كما تتكون من حدانه نوفل، هلال منى، عاليا بولرباح، زغيدي محمد لحسن، تزروتي حفيظه، خلفان كريم، ميلاط عبد الحفيظ.

بالإضافة إلى الأعضاء سعداوي محمد، بوقره اسماعيل، عبد الله ثاني قدور، قصراوي حنان، عيشلي سيدي امحمد، حمزاوي سعيده.

ناهيك عن بقاط بركاني محمد، سو في ليلى زوجه سماتي، لوز صوريا زوجه سي بشير، بوخالفه جمال، أفتيس كمال، محمد شرفي.

كما تتكون من الأعضاء: محمد شريف بن ميهوب، علي ذزراع، سلوى بوشلاغم، أمال داسي، بن عبد الله مصطفى الأمين.

بالإضافة إلى كارب صبرينه، رحمثني عبد الرحمان، محمد رابح، بوغراره ربيع، شبلي عبد الرحمن، كريكو كوثر، بورقازم عادل.

لعرابه زيان كمال، بوديسه راضيه، بوهاب بن خالد، مدوري عبد الواحد، عده بونجار، قاده تواني كريمه، حاريشان عتيقه.

بالإضافة إلى الأعضاء غول حفناوي، طبوش محمد، عيسى بلخضر، عماره موسى، وعلي بن زادي.