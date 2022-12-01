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أعضاء لجنة الصداقة الجزائر_النيجر يزورون السفير الجزائري في نيامي

بقلم نادية بن طاهر
أعضاء لجنة الصداقة الجزائر_النيجر يزورون السفير الجزائري في نيامي
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قام رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر–النيجر” والوفد المرافق له أمس الأربعاء، بزيارة مجاملة لسفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، مهدي بيخدا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أعرب السفير عن سعادته بهذه اللقاء. وأكد بأن زيارة هذه المجموعة البرلمانية للصداقة للنيجر ستطور بلا شك علاقاتها وعملها مع نظيرتها في برلمان هذا البلد الجار.

كما أعرب عن تفاؤله بأن تعطي هذه الزيارة ديناميكية قوية للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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