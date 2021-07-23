أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة: 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة  18 شخصا

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 18 شخص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد إلى 159.563 إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى 4026

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 09 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 128.823 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف بيان الوزارة تسجيل 812 حالة تماثلت للشفاء ليصل عدد عدد المتعافين 109.349 حالة. بينما يتواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.