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أعمال شغب في “الشانزليزيه” وسط الاحتفالات بفوز المغرب وفرنسا

بقلم أسماء.ع
أعمال شغب في “الشانزليزيه” وسط الاحتفالات بفوز المغرب وفرنسا
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اندلعت أعمال شغب في حي الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي. وهذا تزامنا مع تأهل فرنسا أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر.

وتزامنت أعمال الشغب مع تأهل المنتخب الفرنسي أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022. على حساب نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة. التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب “البيت” بمدينة الخور القطرية.

وضرب المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المغرب الذي أطاح بنظيره البرتغال، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة.

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