أعمر بوراوي العضو الجديد بالمجلس الدستوري يؤدي اليمين الدستورية أمام بن صالح

أشرف رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح,اليوم , على مراسم تأدية اليمين الدستورية بوراوي أعمر العضو الجديد بالمجلس الدستوري.

و جرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي.

وعملا بأحكام المادتين 183و184 من الدستور, تم انتخاب السيد بوراوي, رئيس قسم بمجلس الدولة سابقا, عضوا بالمجلس الدستوري خلفا للسيد كمال فنيش الذي عين, في 16 أبريل المنصرم, رئيسا للمجلس بعد استقالة الطيب بلعيز.

و يتكون المجلس الدستوري, الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية من 12 عضوا, منهم 4 يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة.

و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات, فيما يضطلع الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات, على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.

ويسهر المجلس الدستوري, الذي هو هيئة مستقلة, على صحة عمليات الاستفتاء, انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات, كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.