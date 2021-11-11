أغرب الأسئلة التي تُطرح على مضيفي الطيران

يتبادر لأذهان المسافرين عبر الرحلات الجوية تساؤلات كثيرة تثير فضولهم ويودون طرحها لمضيفي الطيران. أغلبها مضحكة وطريفة.

وبهذا الموضوع تحدث مضيف في الخطوط الجوية الأمريكية يدعى “تومي شيماتو”، عن أكثر الأسئلة غرابة التي يطرحها المسافرون على متن الطائرات. معظها غريبة وغير متوقعة.

“تومي شيماتو” هو مضيف طيران إشتهر على موقع “التيك توك” بنشر مقاطع وفديوهات. كما يتطرق بأغلب مقاطعه إلى الأسئلة التي يطرحها عليه المسافرين داخل الطائرة.

أسئلة مضحكة وغريبة.. وبعضها غبية !

وذكر “تومي شيماتو” بأحد المقاطع أن أحد المسافرين عبر رحلته بالدرجة الإقتصادية سأله في أحد الأيام عن أكثر وجهة يقصدها المسافرون في درجة رجال الأعمال. فكان رده على المسافر قائلا “نحن جميعا على نفس الطائرة ونطير إلى نفس المكان، ما هذا السؤال الغبي؟”.

وفي سؤال آخر طُرح عليه قال ذات المظيف، أن أحد ركاب الطائرة سأله عن عدد المرات التي سافر بها بالطائرة في حياته. كما رد عليه موضحا أنه لا يحتفظ بسجل لعدد الرحلات الجوية التي قام بها. وقال أنه على سبيل المثال طار في الساعات 48 الأخيرة تسع مرات.

كما كشف “تومي شيماتو” عن أغرب المسائل التي يشتكي منها المسافرون في أغلب الرحلات، وهي الضوضاء العالية داخل الطائرة. بسبب منظومة التكييف ويطلبون من المضيفات القيام بأي شيء لحل هذا الأمر.

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