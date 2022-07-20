أغنية “ماشافوهاش” بنسخة سعودية تصنع الحدث
تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو لأغنية المغني الجزائري موح ميلانو “ماشافوهاش” بنسخة سعودية.
واظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل شاب يردي قميص ويضع على رأسه الشماغ يؤدي أغنية “ماشافوهاش” بالغة العربية الفصحى .
وحسب رواد منصات التواصل الإجتماعي فإن الاغنية المؤداة في الفيديو هي النسخة السعودية لأغنية رائد الطابع الزنقاوي موح ميلاد.
ولاقت الأغنية رواجا وإعجابا كبيرا خاصة وأن الشاب الذي أداها إختار الكلمات متناغمة مع حسن الاداء بالغة العربية الفصحى. في حين أجمع البعض الاخر على ان النسخة الجزائرية الاحسن والأفضل بكثير.
وكان موح ميلانو في جوان 2021 اصدر ألبومه “ماشافوهاش” أين حطم أرقاما قياسية من خلال تحقيق مشاهدة تخطت الـ 230 مليون عبر اليوتوب في ظرف وجيز.
وحقيقة الامر فإن مؤدي الاغنية تبين أنه يوتوبر جزائري من ولاية بشار إسمه محمد ايمن علوان. كما ان قناته عبر اليوتوب تحمل إسم aymen pixxa .
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يتنافس ثلاثي جزائري لجوائز مسابقة أفريكا MMA لسنة 2021 والمختصة في مجال الفن. ويتعلق الامر بكل من “سولكينغ” و”موح ميلانو” بالإضافة إلى “سهيلة بن لشهب”.
ورشح كل من الفنان موح ميلانو والمعروف بالطابع الزنقاوي بالإضافة إلى مغني الراب العالمي سولكينغ من قبل لجنة المسابقة لجائزة أفضل مغني عن فئة الرجال في شمال إفريقيا . كما يتنافس على ذات الجائزة كل من المغربي سعد لمجرد و التونسي بلطي وأيضا المصريين محمد حماقي وأكرم حسني الدين.
في حين إختيرت الجزائرية سهيلة بن لشهب رفقة روبي وسادي من المصر وأيضا مروى لود من المغرب وكذا التونسية لطيفة للتنافس على جائزة أفضل مغنية عن فئة الرجال في شمال إفريقيا.
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أختيرت المغنية الجزائرية سهيلة بن لشهب، ضمن قائمة الفنانات المرشحين لجائزة أفريكا MMA، لتكون الجزائرية الوحيدة ضمن الأسماء المرشحة.
أما في فئة الرجال، فيتواجد ممثلان عن الجزائر وهما كل من موح ميلانو و”سولكينغ”.
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