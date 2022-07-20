أغنية “ماشافوهاش” بنسخة سعودية تصنع الحدث

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو لأغنية المغني الجزائري موح ميلانو “ماشافوهاش” بنسخة سعودية.

واظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل شاب يردي قميص ويضع على رأسه الشماغ يؤدي أغنية “ماشافوهاش” بالغة العربية الفصحى .

وحسب رواد منصات التواصل الإجتماعي فإن الاغنية المؤداة في الفيديو هي النسخة السعودية لأغنية رائد الطابع الزنقاوي موح ميلاد.

ولاقت الأغنية رواجا وإعجابا كبيرا خاصة وأن الشاب الذي أداها إختار الكلمات متناغمة مع حسن الاداء بالغة العربية الفصحى. في حين أجمع البعض الاخر على ان النسخة الجزائرية الاحسن والأفضل بكثير.

وكان موح ميلانو في جوان 2021 اصدر ألبومه “ماشافوهاش” أين حطم أرقاما قياسية من خلال تحقيق مشاهدة تخطت الـ 230 مليون عبر اليوتوب في ظرف وجيز.

وحقيقة الامر فإن مؤدي الاغنية تبين أنه يوتوبر جزائري من ولاية بشار إسمه محمد ايمن علوان. كما ان قناته عبر اليوتوب تحمل إسم aymen pixxa .

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