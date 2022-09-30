أفضل من أي وقت مضى.. الصحة العالمية تصدر بيانا حول كورونا

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية.

وقال ذات المسؤول، في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، أن الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا،أصبح الوضع حاليا أفضل من أي وقت مضى.

وأشار مدير المنظمة، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على “كوفيد-19”.

ووفقا لإحصائيات المنظمة، سجلت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب “كوفيد-19”.

والان انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم.

كما أن عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” لا تزيد عن 10 بالمئة من ذروتها في جانفي عام 2021.

وحذر ذات المسؤول، من استمرار انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، ما قد يؤدي إلى ظهور متحور منه أكثر خطورة.

ووفقا له، فهناك أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.

وتجدر الإشارة، إلى أن العدد الرسمي للمصابين بمرض “كوفيد-19” في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.