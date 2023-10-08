أفغانستان: 120 قتيلا وأكثر من ألف جريح جراء الزلزال

قتل ما لا يقل عن 120 شخصا وأصيب أكثر من ألف آخرين بجروح. جراء الزلزال العنيف الذي ضرب غرب أفغانستان.

وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، فقد تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 3ر6 درجات، في سقوط حوالي 120 قتيلا فيما أصيب أكثر من ألف بجروح. في ظل توقعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن إنهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري، “حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال. ومسنين وقتل 120 شخصا على الأقل.

كما أشار تقرير صادر عن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، بأنه من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق.

وقالت الهيئة الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات وأعقبته هزات إرتدادية بدرجات متفاوتة.