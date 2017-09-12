أفغانيون للأمريكيين :”لستم أسودا ويستحيل أن نكون كلابا”

خرج مئات الأفغان قرب العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، في مظاهرة احتجاجا على منشور دعائي ألقته القوات الأميركية الأسبوع الماضي.

وأثار منشور تضمّن راية طالبان التي تحمل عبارة التوحيد “لا إله إلا الله”، استياءً واسعا وأجبر واشنطن على الاعتذار.

وجرى تركيب صورة كلب يفر من أسد، الأمر الذي فجّر موجة غضب وانتقادات.

وحسب موقع سكاي نيوز، قال مير رحمن، أحد المتظاهرين، “الأميركيون أهانوا الإسلام بهذا الفعل وبمعتقداتهم ولن نسكت على ذلك.

وتابع: “إذا استمر الأميركيون وحلف شمال الأطلسي في إهانة الإسلام سيلقون ذات المصير الذي لاقاه الروس في أفغانستان”.

وقال متظاهر آخر يدعى محراب الدين:”الاعتذار وحده لن يضمد جراحا، إذا كرروا مثل تلك الإهانة فيما بعد سنواصل احتجاجاتنا”.

وأردف: “وإذا تطلب الأمر سنهاجم قاعدة باغرام“.

وخرجت التظاهرة في منطقة قرة باغ القريبة من قاعدة باغرام الجوية، التي تعد أكبر القواعد الأميركية في أفغانستان.

وألقي المنشور في المناطق المجاورة لها، وكان غرض المنشور تشجيع المواطنين على الإبلاغ عمن وُصفوا “المتشددين”.

واعتذر قادة أميركيون عن المنشور ووعدوا بمحاسبة المسؤولين عنه، لكن المسألة تسببت في إحراج شديد في وقت شديد الحساسية.

وجرى مهاجمة الأمريكيين بسبب قضية منفصلة وهي الضحايا المدنيين في الضربات الجوية.

=======

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

يعمل “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، تحديثها ومتابعتها الدقيقة والشاملة.

يسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع “النهار أون لاين” الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.