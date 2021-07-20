أكبر حصيلة تسجلها الجزائر 1298 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 12 شخص

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

. وحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الأحد فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 704 حالة شفاء، فيما يتواجد 45 شخصا بمصلحة العناية المركزة.

هذا ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.