أكثر من 10 طائرات مساعدات إلى تركيا وسوريا ونحو إرسال المزيد

كشفت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أنه تم تسخير أكثر من 10 طائرات مساعدات إلى تركيا وسوريا. كما أشارت، إلى أن “ورشة العمل مفتوحة إلى غاية الآن، والمساعدات والهبات لا تزال تصل الهلال”.

وقالت، حملاوي في تصريح للنهار، إن الهلال أحمر يدرس مع السلطات العليا للبلاد، كيفية فتح جسر جوي ثاني قريبا. تابعة “وسنأخذ بعض الوقت من أجل إعادة النظر في النقائص والاحتياجات وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطات الجزائرية”.

موضحة “أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري بعدم الذهاب إلى كميات ضخمة لأن اللوجيستيك في إدارة المساعدات كبيرة جدا”. و”الأولوية الآن لإغاثة المسعفين الحاجيات الأساسية “.

في حين، أكدت المتحدثة، أنه تم تسخير أكثر من 10 طائرات بين تركيا وسوريا التي تتحصل على الأغلبية. كما أشارت إلى المجهودات والجاهزية الكبيرة التي تبذلها فرق الحماية المدنية في تركيا وسوريا. قائلة “عتاد الحماية المدنية كبير وضخم وتم تخصيص طائرات كبيرة ويلزمه طائرات كبيرة”.

كما بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط. في تركيا وسوريا، أكثر من 9 آلاف و800 قتيل و37 ألف جريح.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة. بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، جراء زلزال شرق المتوسط. أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 6234 قتيلا.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الثلاثاء، قال إن عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد ارتفع إلى 5894. بينما وصل صبيحة اليوم 6234 قتيلا.

وفي تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” بالعاصمة أنقرة، لفت أوقطاي إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 34,810.