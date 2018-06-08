 أكثر من 1000 مصاب بداء الكوليرا في شمال شرق نيجيريا

تمّ تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالكوليرا بينها 18 مميتة في ولاية أداموا شمال شرق نيجيريا وفق ما أعلنت عنه السّلطات الصحيّة.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة بولاية أداموا محمد أبو بكر، “أن عدد المصابين بالكوليرا ارتفع إلى 1078 حالة .

من جهة أخرى أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة مكثّفة من أجل العثور على إصابات

جديدة في مدينة “موبي” بولاية اداموا

و سمحت هذه العمليات الاستباقية، بتحديد مصابين محتملين، ما قلّص نسبة الوفيات المرتبطة بالوباء من 17 بالمئة إلى 7.1 بالمئة .

وفق ما كشف عنه بمركز العمليات الاستعجالية في “موبي”.