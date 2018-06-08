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 أكثر من 1000 مصاب بداء الكوليرا في شمال شرق نيجيريا

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 أكثر من 1000 مصاب بداء الكوليرا في شمال شرق نيجيريا
بقلم ياسمينة د

تمّ تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالكوليرا بينها 18 مميتة في ولاية أداموا شمال شرق نيجيريا وفق ما أعلنت عنه السّلطات الصحيّة.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة بولاية أداموا  محمد أبو بكر، “أن عدد المصابين بالكوليرا ارتفع إلى 1078 حالة .

من جهة أخرى أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة مكثّفة من أجل العثور على إصابات

جديدة في مدينة “موبي” بولاية اداموا

و سمحت هذه العمليات الاستباقية، بتحديد مصابين محتملين، ما قلّص نسبة الوفيات المرتبطة بالوباء من 17 بالمئة إلى  7.1 بالمئة .

وفق ما كشف عنه بمركز العمليات الاستعجالية في “موبي”.

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