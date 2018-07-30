 أكثر من 105 آلاف زيارة لأماكن التوقيف تحت النظر خلال عشر سنوات الأخيرة

كشف وزير العدل الطيب لوح أن من نتائج الإستقرار الذي ولد في خضم قانون المصالحة الوطنية تم تعزيز حقوق المشتبه فيه بنص صريح.

يقضي بضرورة إطلاع النيابة على جميع أماكن التوقيف” هذا الصدد قال أنه تم ” تسجيل 105806 زيارة تفقدية لأماكن التوقيف تحت النظر.

لمختلف مراكز الأمن لمراقبة ظروف الإحتجاز وسلامة الإجراءات و مدى احترام كرامة الأشخاص و حقوقهم الدستورية.

كما أكد على الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت و تقليص مدته و تعزيز قرينة البراءة فضلا عن حماية الشهود و الخبراء و الضحايا.

و تأطير الحق في الإعلام في ظل التحريات الأولية و ذلك بتمكين ضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن من النيابة.

بإطلاع الجمهور على بعض معطيات التحقيق الأولية مع مراعاة قرينة البراءة و إحترام حياة الأشخاص.

و إلى جانب ذلك تعززت المنظومة التشريعية و القانونية في الجزائري يضيف وزير العدل بآليات تسمح لها بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائية.

وهذا من أجل النظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني مذكّرا ببعض النتائج المهمة التي تحققت بفضل قانون المصالحة و الاستقرار الذي تنعم به الجزائر.