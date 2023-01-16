أكثر من 152 ألف مقيد بالسجل التجاري خلال 2022

عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري بمختلف أنواعها خلال سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 12.81 بالمائة مقارنة بسنة 2021 .

كما شهدت تسجيلات الأشخاص الطبيعيون ارتفاعا بنسبة 14.93 بالمائة. حيث بلغ عدد المقيدين بالسجل التجاري لهذه الفئة خلال سنة 2021 ، 150874 مسجل. ليصل في سنة 2022 الى 152152 مسجل وبارتفاع قدره 0.85 بالمائة.

في حين، عرفت عمليات التعديلات لذات الفئة ارتفاعا ملحوظا، بحيث بلغ عدد المعدلين خلال سنة 2021 ، 73410 تعديل. ليرتفع خلال سنة 2022 الى 105353 تعديل بمعدل تطور بلغ نسبة 43.51%.

كما عرفت تسجيلات الأشخاص المعنيون ارتفاعا قدره + 1.77 بالمائة. حيث بلغ عدد المقيدين بالسجل لهذه الفئة خلال سنة 2021، 17912 مسجل. ليصل في سنة 2022 الى 19076 وبارتفاع قدره 6.50 %. وشهدت عمليات التعديلات لذات الفئة انخفاضا، بحيث بلغ عدد المعدلين خلال سنة 2021 ، 35206 تعديل. لينخفض خلال سنة 2022 الى 32458 تعديل بمعدل انخفاض بلغ 7.81%.

ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وهذا بعد مصادقته من طرف البرلمان بغرفتيه.

وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الإقتصادية الجديدة. والتي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا

فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.

ويأتي ذلك، من أجل ضمان التغطية الإجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية. وإدماجهم في القطاع الرسمي.

ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها. وتمكينهم الاستعانة بمتعاملين مستقلين والاستغلال المشترك للموارد البشرية.