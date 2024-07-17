أكثر من 19 ألف ميغاواط.. ذروة قياسية لاستهلاك الكهرباء اليوم

أعلن مجمع سونلغاز، أنه تم تسجيل ذروة قياسية اليوم الأربعاء، في الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية.

وحسب بيان للمجمع، فإنه ونظرا لتواصل موجة الحر الكبيرة التي تشهدها عديد ولايات الوطن. تواصل شركة سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة. وللمرة الثالثة تسجيل أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية. حيث تم اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 في تمام الساعة الثانية وستة و عشرون دقيقة (د14:26). تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19019 ميغاواط

وأضاف المجمع، أنه وبالإضافة للإستجابة النوعية للطلب المحلي القياسي على الكهرباء، تستمر سونلغاز في عملية التصدير نحو تونس.