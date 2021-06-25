أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

سجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا. فيما تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية 600 حالة وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، مساء أمس الخميس، عن تسجيل 20393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و601 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتوزعت الإصابات على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (7916 إصابة). تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2436)، ثم مدينة بطرسبورغ (1194).

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية إرتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا. التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و409088 إصابة. وتعافى من الإصابة 4 ملايين و929639 شخصا، فيما توفي 132064 شخصا حتى الآن. ودفع ارتفاع الإصابات مؤخرا بفيروس كورونا، السلطات الروسية إلى تشديد الإجراءات في عدد من المدن والمناطق، وفرض إجبارية التطعيم لعدد من الفئات والقطاعات. كما سجلت السلطات الروسية خلال الأيام الأخيرة إقبالا غير مسبوق على التطعيم ضد فيروس كورونا.