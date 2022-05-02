أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 200 ألف مصل فلسطيني، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الشيخ محمد سليم خطيب المسجد الأقصى، إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد. وذلك لصد المخططات المشبوهة والخطيرة التي يسعى الإحتلال إلى فرضها. مؤكدا على أن المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن للشعب الفلسطيني أو الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه أو المساس بحرمته وقدسيته”.

وكان المسجد الأقصى قد شهد خلال شهر رمضان مواجهات عنيفة إثر تهديدات جماعات صهيونية باقتحام المسجد .

وتصدى مئات الشبّان الفلسطينيين للمستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بالقوّة. بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. التي قمعت الشبان واعتدت عليهم بالضرب والرّصاص والقنابل الغازية والصوتية. ما أدى لتسجيل مئات الإصابات واعتقال المئات أيضا.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أسيرين محررين من بلدة /حزما/ شمال شرق القدس. كما ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين. بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وسط اندلاع مواجهات مع الشبان دون أن يتم التبليغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت الليلة الماضية أيضا قرية “مردا” شمال سلفيت شمال الضفة الغربية. أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع خاصة بين الأطفال.

وتشن قوات الاحتلال حملة إعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

طالع أيضا

220 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

أدى 220 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 220 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.

وكانت قوات الاحتلال قد إقتحمت صباحا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين. كما كانت جمعية الهلال الأحمر، قد ذكرت أن 42 مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال. مضيفة أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي للمصابين. ونقلت 22 منهم الى المستشفى.