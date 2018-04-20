إرتفع عدد قضايا الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية المعروفة “بالسيبرانية”، التي عالجتها مديرية الشرطة القضائية.

بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد سجلت مصالح الشرطة المختصة في هذا النوع من الجرائم، 2130 قضية شملت الجرائم السيبرانية الإلكترونية، بــ: 73.71 بالمئة.

وقد تم تسجيل 20704 ضحية تعرضوا لمختلف أنواع التشهير والإبتزاز وانتحال الصفة والمساس بخصوصيات وحريات الأفراد.

وبحسب مصادر للنهار” أونلاين”، فإن 2300 شخص من الضحايا هم أشخاص بالغون، 188 قصر، 266 من المؤسسات والشركات.

أشارت المصالح ذاتها، أنه قد تمت معالجة 28 قضية تعلقت بالهجمات على أنظمة المعلومات وقاعدة تحليل المعطيات والبيانات.

وذكرت مديرية الشرطة القضائية، أن مصالحها عبر المفتشيات وأمن الولايات تسهر على محاربة هذا النوع من الجرائم بتوفير الوسائل المتاحة.