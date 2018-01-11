أكثر من 2000 جندي لحماية المنشآت الحساسة في تونس

عزز الجيش من انتشاره في عدة مدن تونسية، وذلك بهدف المقرات السيادية بعد الاحتجاجات التي عاشتها تونس بسبب غلاء المعيشة.

وصرح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي لوكالة الأنباء التركية “الأناضول” اليوم الخميس

أنه تم نشر أكثر من 2000 جندي في تونس لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحيوية .

وأضاف الوسلاتي، أنه تم مساء أول أمس الثلاثاء، نشر 2000 جندي في 12 نقطة متفرقة في تونس

في حين ارتفع عدد الجنود أمس الأربعاء إلى 2100 .

وأكد المتحدث، أن الجنود يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن، كما يوجد تشكيلات في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة.

للإشارة، شهدت تونس منذ الإثنين الماضي احتجاجات على غلاء المعيشة أتبعتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.