أكثر من 2000 طفل يفترشون الشارع في فرنسا!

في فرنسا، نام أكثر من 2000 طفل في الشوارع شهر أوت الجاري، وهو وضع “غير مقبول” بالنسبة لليونيسف

ووفقاً لبيانات البارومتر، ظل ما لا يقل عن 2043 طفلاً - بما في ذلك 467 طفلاً تقل أعمارهم عن 3 سنوات – بدون سكن ليلة 19 إلى 20 أوت.

ويعتبر هذا الرقم غير مسبوق خلال فترة العودة إلى المدرسة، حيث ارتفع بنسبة 3% مقارنة بشهر أوت 2023. و27% مقارنة بعام 2022، و120% مقارنة بعام 2020.

وردت ممثلة وكالة الأمم المتحدة في فرنسا، أديلين حزان، قائلة: “هذا أمر غير مقبول، لا يمكننا أن نقبل أن يعامل مجتمع أطفاله بهذه الطريقة”.

وحذرت منظمة اليونيسيف في فرنسا واتحاد الفاعلين المتضامنين (FAS) الخميس من العواقب “الكارثية” لطفولة التشرد. حيث يضطر أكثر من 2000 طفل إلى النوم في الشوارع.

وتدين أدلين حزان بشكل خاص “الانتهاك الصارخ لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل” التي صادقت عليها فرنسا.

وتضيف قائلة: “إننا نشعر بقلق بالغ للغاية عندما نرى أن الوضع، بعيدًا عن التحسن، يزداد سوءًا من سنة إلى أخرى. إنها مأساة عندما نعرف العواقب الوخيمة على كل من الصحة العقلية والتعليم”.

رقم غير مسبوق للعودة إلى المدارس

وفقًا لبيانات البارومتر، ظل ما لا يقل عن 2043 طفلًا – بما في ذلك 467 عامًا دون سن 3 سنوات – ليلة 19 إلى 20 أوت. دون حل سكن بعد طلب أسرهم إلى 115، وهو رقم الطوارئ للمشردين.

وهذا أقل من 3000 طفل تم تحديدهم في أكتوبر 2023، لكنه رقم غير مسبوق خلال فترة العودة إلى المدرسة. بزيادة 3٪ مقارنة بأوت 2023، و27٪ مقارنة بعام 2022، و120٪ مقارنة بعام 2020.

وتوضح هذه الزيادة “فشلا منهجيا في سياسات السكن والإيواء”، بحسب المنظمتين اللتين تحددان السياسات “قصيرة المدى” و”التوجهات الضارة”. من “قانون مكافحة الاستيلاء على الأراضي إلى تقليص الألغام المضادة للأفراد” (مساعدة السكن). بما في ذلك “كشف قانون SRU”، الذي يفرض حصص الإسكان الاجتماعي على المدن.

نساء في الشارع مع أطفالهن حديثي الولادة

إن وضع أطفال الشوارع في فرنسا ليس جديدا، بل وصل إلى مرحلة جديدة هذا الصيف في ليون. حيث وجدت العديد من النساء أنفسهن بلا مأوى مع أطفالهن حديثي الولادة.

ويشير رئيس FAS باسكال برايس إلى أن الحكومة قد تعهدت مع ذلك في عام 2022. بضمان عدم وجود المزيد من الأطفال في الشوارع – “وهو التزام ما زلنا ننتظره”.