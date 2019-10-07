أكثر من 3 آلاف تدخل للحماية المدنية خلال يوم!

سجلت وحدات الحماية المدنية، 3098 تدخل في مختلف مناطق الوطن، بالفترة الممتدة من 6 إلى 7 أكتوبر 2019 وإلى غاية الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة “الـ24 ساعة الأخيرة”، على إثر عدة حوادث مرور.

وتسببت هذه الحوادث، في وفاة 4 أشخاص، تم تحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في المسيلة، بوفاة شخصين على إثر إصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة.

وتدخل عناصر الحماية المدنية لسطيف، على إثر انهيار جدار مرحاض لمتوسطة، أدى إلى وفاة تلميذ، و إصابة 2 آخرين بجروح.

ويبلغ الضحية من العمر 11 سنة، توفي بعد إنهيار جدار مرحاض بمتوسطة “على زرماني”، التي يدرس فيها.

وتم التكفل بالمصابين في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.

من جهة أخرى، قام غطاسو الحماية المدنية لتيزي وزو، بإنتشال جثة شخص من جنس ذكر، يبلغ من العمر 28 سنة، توفي غرقا.

وتوفي الضحية غرقا في شاطئ خروبي ببلدية ودائرة ازفون، وتم نقل جثته إلى القطاع الصحي.