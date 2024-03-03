أكثر من 3 أمتار ثلوج وانقطاع الكهرباء.. كاليفورنيا تواجه عاصفة ثلجية هائلة

تعتبر العاصفة التي ضربت ولاية كاليفورنيا في نهاية هذا الأسبوع هي الأكبر في فصل الشتاء. وحتى صباح السبت، انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل في الولاية ونيفادا.

في حين أن ولاية تكساس تجتاحها حاليًا أكبر الحرائق في تاريخها، فإن كاليفورنيا، وبدرجة أقل نيفادا. تواجه ظاهرة أخرى نهاية هذا الأسبوع وهي العاصفة الثلجية. والتي تجمع بين تساقط الثلوج بكثرة والرياح التي تتجاوز سرعتها 160 كم/ساعة في بعض الأماكن.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية في كاليفورنيا. فمن المتوقع أن تؤدي هذه العاصفة إلى تساقط ثلوج يصل ارتفاعها من 2 إلى 3.5 متر في الأيام المقبلة على ارتفاع.

وأضافت شبكة CNN أن خطر الانهيارات الثلجية في قلب سييرا نيفادا وحول بحيرة تاهو يعتبر “مرتفعاً” أو حتى “شديداً”.

وتم إغلاق العديد من منتجعات التزلج في المنطقة كإجراء احترازي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) إنه بسبب تساقط الثلوج والرياح القوية، أصبح السفر في معظم أنحاء سييرا نيفادا “مستحيلا”.

وأغلقت سلطات كاليفورنيا، يوم الجمعة، جزءًا من الطريق السريع 80، الذي يبلغ طوله حوالي 160 كيلومترًا. بسبب الظروف التي تمنع القيادة الآمنة وضعف الرؤية.

وبحسبهم، فقد وقعت عشرات حوادث الاصطدام بين المركبات خلال النهار.إلا أن تلك الحوادث لم تسفر عن وقوع إصابات.

كما دفعت هذه العاصفة السلطات إلى إغلاق الوصول إلى متنزه يوسمايت الوطني الشهير. حتى منتصف نهار الأحد على الأقل، حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج مترين.

كما دمرت الرياح والثلوج خطوط الكهرباء. وانقطعت الكهرباء عن ما يقرب من 50 ألف منزل في كاليفورنيا ونيفادا صباح السبت. وفقًا لموقع PowerOutage.