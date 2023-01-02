أكثر من 45000 حراڤ وصل إلى بريطانيا عام 2022

وصل أكثر من 45000 مهاجر غير شرعي إلى الساحل الإنجليزي بشكل غير قانوني في عام 2022 على متن قوارب مؤقتة. وهو رقم قياسي تم الوصول إليه على الرغم من الخطط المتعاقبة من قبل حكومات المحافظين البريطانية. لمكافحة هذه الظاهرة الحساسة سياسيًا.

وفقًا لحسابات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام وزارة الدفاع، قام 45756 مهاجرًا غير شرعي بعبور خطير. لواحد من أكثر المعابر البحرية ازدحامًا في العالم. بمياه شديدة البرودة طوال معظم العام. مقابل 28526 فقط في عام 2021، ومع ذلك، عام قياسي.

في حين أن معظم الوافدين يصلون في الصيف، مع رقم قياسي يومي يصل إلى 1،295 مهاجرًا غير شرعي. يصلون في غضون 24 ساعة في 22 أوت.

وشهد الشهر الماضي غرق زورق يحمل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا في وقت مبكر من صباح يوم 14 ديسمبر. توفي أربعة منهم، أفغان وسنغاليين وفقًا للعناصر الأولى من التحقيق. وكان من الممكن أن يكون عدد الوفيات أكبر بكثير. حيث تم إنقاذ 39 آخرين بواسطة قارب صيد قريب.

وفي ليلة 23 إلى 24 نوفمبر 2021، لقي 27 مهاجرًا غير شرعي. تتراوح أعمارهم بين 7 و 46 عامًا حتفهم في غرق قاربهم المطاطي.

وأدى الإغلاق المتزايد لميناء كاليه على الجانب الفرنسي ونفق القناة إلى انفجار منذ عام 2018. في عدد معابر القناة بالقوارب الصغيرة. في المملكة المتحدة.

وأبرمت لندن اتفاقًا هذا العام، انتقدته الأمم المتحدة والعديد من المنظمات، مع رواندا. لإرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك بشكل غير قانوني. بغض النظر عن أصلهم، دون انتظار فحص طلباتهم.

وتم تعليق المشروع قبل الصيف بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن الحكومة تريد إعادة إطلاقه بعد قرار إيجابي أصدرته المحاكم البريطانية مؤخرًا.

كما وقعت لندن اتفاقيات تعاون في الأشهر الأخيرة مع فرنسا لتعزيز الضوابط هناك ومع ألبانيا. التي وصل مواطنوها بأعداد كبيرة هذا العام.