أكثر من 47 مليون مشترك في الهاتف النقال خلال 2021 في الجزائر

تم تسجيل أزيد من 5 ملايين مشترك في الهاتف الثابت و47 مليون مشترك في الهاتف النقال (الجيل الثالث والرابع) سنة 2021.

و حسب أحدث تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد مشتركي الهاتف الثابت بنحو 700.000 مشتركا خلال سنة واحدة.

حيث انتقل العدد من 4.78 مليون مشتركا سنة 2020 إلى 5.09 مليون سنة 2021،

مشيرا في ذات السياق إلى أنه من بين 5.09 مليون مشتركا في شبكة الهاتف الثابت، هناك 4.64 مليون مشتركا مقيما و450.400 مشتركا محترفا.

كما يمثل مشتركو شبكات الهاتف الثابت المقيمون 91.16 بالمائة من مجموع مشتركي الهاتف الثابت حتى نهاية سنة 2021،

بينما يمثل المحترفون نسبة 8.84 بالمائة.

بالمقابل، كشف التقرير أنه من إجمالي عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت بحلول نهاية سنة 2021،

يوجد على وجه الخصوص 3.57 مليون مشتركا في الشبكات السلكية. و1.3 مليون في شبكات الجيل الرابع اللاسلكية

و165.244 في شبكة الألياف الضوئية إلى المنزل.

وقدر معدل انتشار شبكة الهاتف الثابت بـ 11.57 بالمائة إلى غاية الـ 31 ديسمبر 2021 مقابل 10.88 بالمائة

خلال نفس الفترة من عام 2020، أي بارتفاع طفيف قدره 0.69 بالمائة.

وبخصوص نسبة الأسر التي لديها خط هاتف ثابت، فقد عرفت ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث انتقلت من 65.27 بالمائة سنة 2020

إلى 69.41 بالمائة سنة 2021, أي بنسبة ارتفاع قدرها 4.14 بالمائة، حسب ذات التقرير.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال النشطين عرف ارتفاعا بنحو 1.5 مليون مشتركا خلال سنة واحدة.

حيث انتقل عدد المشتركين من 45.55 مليون سنة 2020 إلى 47.01 مليون في سنة 2021.

أما بالنسبة لمرور الرسائل القصيرة في شبكات الهاتف النقال، فقد بلغ حجم 2.609 مليون رسالة نصية (+ 21.29 مقارنة بسنة 2020).

منها 2.286 مليون في داخل الشبكة, 296 مليون في حركة المرور الوطنية الصادرة، 3 ملايين في حركة المرور الدولية الصادرة

و24 مليون في حركة المرور الدولية الواردة.

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موبيليس تحافظ على الصدارة بنحو 20 مليون مشتركا سنة 2021

كما أنه وفيما يتعلق بترتيب متعاملي الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر، حافظ موبيليس على الصدارة بنحو 20 مليون مشتركا إلى غاية الـ31 ديسمبر 2021،

يليه المتعاملان الآخران “جازي” و “أوريدو”.

للإشارة، فإن عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر (موبيليس, جازي وأوريدو) عرف ارتفاعا بنسبة 3.21بالمائة.

كما انتقل من 45.55 مليون مشتركا إلى غاية الـ 31 ديسمبر 2020 إلى 47.01 مليون مشتركا خلال نفس الفترة من سنة 2021.