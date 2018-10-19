أكثر من 50 قتيلا في حادث دهس قطار لحشد كبير من الناس بالهند

لقي قرابة 50 شخصا حتفهم في حادث في دهس قطار لحشد كبير من الناس اثر انحرافه عن مساره بضواحي مدينة أمريتسار في ولاية بنجاب شمال غرب الهند حسبما أعلنت عنه الشرطة الهندية.

وقالت الشرطة هندية أنّ “هناك أكثر من 50 قتيلا، ونعمل حاليا على إسعاف الناس ونقل الجرحى إلى المستشفى”.

ولاحقا ذكرت الشرطة أن العدد الدقيق للقتلى لم يحدد حتى الآن لكنه “يتجاوز بشكل مؤكد الـ50-60 شخصا”.

وأوضحت وسائل الإعلام الهندية أن الحادث المأساوي حصل جراء اصطدام القطار الذي كان يتحرك بسرعة عالية بحشد كبير من الناس ضم 500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحاضرين، الذين اجتمعوا لمشاهدة طقس إشعال مجسم رافانا،

أحد أبطال الأسطورة الهندوسية رامايانا، لم يسمعوا صوت القطار المقترب بسبب دوي انفجارات الألعاب النارية.