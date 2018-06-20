أكثر من 700 ألف مترشح يجتازون امتحـــان البكالوريـــا اليــــوم

تعزيزات أمنية كبيرة لتأمين الامتحان عبر 48 ولاية

بن غبريت: «نحرص على ألّا تكون هناك دورة ثانية»

يجتاز، اليوم، أكثر من 700 ألف مترشح امتحان شهادة البكالوريا عبر 18 ألف مركز إجراء موزع عبر التراب الوطني، فضلا عن التأطير البشري من شرطة ودرك وجيش وأساتذة حرّاس يقارب عددهم 700 ألف.

يشرع، اليوم، 709 آلاف و548 مترشح في امتحان مادة اللغة العربية بالنسبة لجميع الشعب، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الـ11 ونصف صباحا، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والوقائية لمنع تسريب المواضيع، بدءا بقطع الأنترنت عبر كل ربوع الوطن، في أول ساعة من كل امتحان على مدار 5 أيام.

وقد عمدت وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الردعية، أهمها إقصاء كل طالب متأخر ولم يقدم مبررا، إضافة إلى معاقبة كل تلميذ لم يحترم التعليمات الموجودة داخل الاستدعاء، والمتعلقة باحترام وقت الدخول إلى المركز، إذ يتم فتح الأبواب على الساعة السابعة والنصف صباحا، إضافة إلى منع استخدام الهاتف النقال إلى غاية الخروج من المركز.

كما ستشدد وزارة التربية الوطنية الرقابة على الأساتذة أكثر من تشديد رقابتها على التلاميذ، باعتبار أن كل عمليات النشر التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بها الأساتذة الحراس.

40 من المئة من المترشحين لامتحان بكالوريا 2018 أحرار

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن عدد المترشحين الأحرار يقدر بـ40 من المئة من مجموع المترشحين للامتحان، كما أن نسبة الغيابات لهذه الفئة تعتبر الأكبر، إذ تتراوح سنويا بين 30 و35 من المئة.

أبواب مراكز الإجراء لن تفتح بعد الـ08:30 صباحا

وعن إمكانية اللجوء إلى دورة ثانية على غرار الدورة السابقة التي أقرها الرئيس، بعد تسجيل عدد معتبر من الغيابات بسبب التأخر، أوضحت بن غبريت أن استدعاءات بكالوريا 2018 تضمنت معطيات دقيقة، بما فيها توقيت غلق أبواب مراكز الإجراء على الثامنة صباحا، وسيتم فتحها للمترشحين المتأخرين بين الـ8 صباحا والـ8:30 في حالات استثنائية للمتأخرين بمبرر، مع أخذ كل المعلومات عن المترشح وتقييدها في سجل.

أكثر من 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة

وكشفت الوزيرة أن أكثر من 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة سيجتازون امتحان البكالوريا هذا الأربعاء، منهم 216 مترشح يعانون من إعاقات بصرية، تم تخصيص قاعات خاصة لهم ولمرافقيهم، إضافة إلى 169 من مختلف الإعاقات، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكنيهم من إجرء الامتحانات في أحسن الظرف.

3339 مترشح من المدارس الخاصة

وعلى عكس امتحانات شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، حيث ترتفع نسبة الممتحنين من المدارس الخاصة، تنخفض نسبتهم في امتحان شهادة البكالوريا، حيث تم إحصاء 3339 مترشح من المدارس الخاصة لبكالوريا دورة جوان 2018.