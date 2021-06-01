أكثر من 853 ألف تلميذ يجتازون “السانكيام” غدا الأربعاء

يجتاز أزيد من 853 ألف تلميذ، غدا الأربعاء، اختبارات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2021/2020. حيث سيمتحن التلاميذ في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية.

ويبلغ عدد المترشحين، حسب بطاقة فنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، 391 . 853 تلميذ. ومن بينهم 469 . 436 ذكور و922 416 إناث موزعين على 14472 مركزا للإجراء على المستوى الوطني.

وسيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، وبالفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية. ويتم إغفال أوراق إجابات الممتحنين على مستوى 13 مركزا للتجميع والإغفال على أن توزع الأوراق على 62 مركزا للتصحيح. وسيشرع فيها ابتداء من 7 جوان إلى غاية 17 من نفس الشهر، في حين خصص مركز واحد للتجميع لإعلان النتائج.

وكانت وزارة التربية الوطنية، أقرت العام الماضي جملة من الإجراءات بناء على ما صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2020. وهذا بخصوص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية والامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020 جراء الظروف الصحية التي فرضها فيروس كورونا.