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أكثر من 9 آلاف متربص جديد لدورة فيفري 2018 بوهران

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أكثر من 9 آلاف متربص جديد لدورة فيفري 2018 بوهران
بقلم أحمد مراح

فتحت مديرية التكوين المهني والتمهين بولاية وهران أكثر من 9 آلاف منصب تربص لدورة التكوين فيفري 2018.

كما سجلت طلبات جديدة قصد التربص في إختصاصات مختلفة من طرف الشباب الراغب في الحصول على شهادة التأهيل المهني.

وبحسب ذات المديرية، فإن العنصر النسوي سجل في إختصاصات الحلويات التقليدية، والعصرية، والخياطة الرفيعة.

في حين طالب الشباب بالتكوين في اختصاص البناء والطبخ والكهرباء وغيرها من ميولات الرجال.

وأشار مصدر من مديرية التكوين المهني بالولاية، فإن تخصص تكوين الفلاحة أدرج هذه السنة بعد الطلب المتزايد عليه.

في إختصاص تربية الدواجن، تربية النحل نشاط المشاتل والبستنة، بحسب نفس المصادر ذاتها.

وأحصت مديرة التكوين المهني والتمهين لولاية وهران أكثر من 2000 متخرج.

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