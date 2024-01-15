أكرم عفيف: “أتمنى أن يسجل بونجاح الكثير من الأهداف في الكان”

أعلن نجم المنتخب القطري، أكريم عفيف، دعمه لزميله في نادي السد، ومهاجم الخضر، بغداد بونجاح، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بكوت ديفوار.

وخلال المنطقة المختلطة، عقب مباراة قطر ولبنان، التي حسمها العنابي بثلاثية نظيفة. في افتتاح لقاءات بطولة كأس آسيا 2023، تمنى عفيف حظا موفقا لبونجاح رفقة الخضر.

وقال نجم قطر: “بغداد حبيبي بالتوفيق في كأس أمم إفريقيا، وإن شاء الله تسجل أهدافا في البطولة”.