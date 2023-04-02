“ألتراس” البياسجي: “حبة تمر وكأس ماء..كابوس الاتحادية الفرنسية”

هاجمت ألتراس نادي باريس سان جيرمان، الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، بسبب قرار منع الحكام من من توقيف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وعلى هامش لقاء الجولة الـ 29، الذي انطلق سهرة اليوم الأحد، أمام الضيف أولمبيك ليون، رفع عشاق “البياسجي” لافتة عملاقة فتحوا فيها النار على الاتحادية الفرنسية ودافعوا من خلالها بقوة عن مسلمي “الليغ1”

وجاء في رسالة “ألتراس” النادي الباريسي: “حبة تمر وكأس ماء..كابوس الإتحادية الفرنسية”.

ونالت هذه الرسالة تجاوبا كبيرا من مسلمي فرنسا، الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع خرجة أنصار “البي أس جي” على اعتبار أن التوقف لبضع دقائق من أجل إفطار اللاعبين المسلمين لن يغير من شيء في مجريات لقاءات الليغ1.