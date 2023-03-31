الإتحاد الفرنسي يمنع الحكام من توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، عن إسداء الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، تعليمات للحكام برفض توقيف المباريات خلال رمضان، لإفطار اللاعبين المسلمين.

وحسب ماورد في موقع RMC الفرنسي، فقد راسلت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الحكام بمنع توقيف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر، أن قرار توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين، يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للإتحادية الفرنسية لكرة القدم.