الإتحاد الفرنسي يمنع الحكام من توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، عن إسداء الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، تعليمات للحكام برفض توقيف المباريات خلال رمضان، لإفطار اللاعبين المسلمين.
وحسب ماورد في موقع RMC الفرنسي، فقد راسلت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الحكام بمنع توقيف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.
وأضاف المصدر، أن قرار توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين، يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للإتحادية الفرنسية لكرة القدم.
🇫🇷 Dans un mail adressé aux officiels, la Commission Fédérale des arbitres de la FFF a indiqué qu’il est interdit d’interrompre des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne en cette période de ramadan.https://t.co/WVMn6OMXMo
— RMC Sport (@RMCsport) March 31, 2023
J’ai vu l’objet du mail je me suis dit « ah cool, ils ont décidés de suivre les anglais » ….
après j’ai ouvert 🙂 pic.twitter.com/43vsoYs3gY
— bils (@BilelAffelay) March 30, 2023