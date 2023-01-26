“ألجيراك” و”إيانور” ملتزمتان بتفعيل مساري المطابقة والتقييس

أكّد مدير الهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك” نور الدين بوديسة والمعهد الجزائري للتقييس “إيانور”، جمال حالس، أنّ المؤسستين ملتزمتان بتفعيل مساري المطابقة والتقييس.

في اجتماع نظّمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، نوّه بوديسة. إلى أنّ هيئته مسؤولة عن إصدار الاعتمادات لصالح جهات تقييم المطابقة. وتؤكد مهاراتهم الفنية والتنظيمية لتقديم خدمات التجار، التحاليل، المعايرة، التفتيش أو التصديق.

وشرح بوديسة أنّ “ألجيراك” تقوم بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة باعتماد هيئات تقييم المطابقة وفقا للمواصفات الوطنية والدولية الملائمة. بالإضافة كذلك إلى القيام بتجديد وتعليق وسحب مقررات إعتماد هيئات تقييم المطابقة. بالإضافة إلى إبرام كل الاتفاقيات والاتفاقيات ذات العلاقة برامج نشاطها مع المنظمات الأجنبية.

من جهته، أوضح مدير المعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، أنّ مصالحه مكلّفة بتطوير الوثائق المرجعية التي يطلبها الفاعلون الاقتصاديون. من خلال تسهيل وصولهم إلى عملية التقييس للمعلومات وتقديم خدمات الدعم.

كما يساعد المعهد المذكور في الوصول إلى المستودعات المعيارية عن طريق تصميم وتطوير مجموعة من منتجات وخدمات المعلومات. كما يسمح للفاعلين بتطبيق المراجع المعيارية من خلال التدريب والتدقيق والاستشارات وخدمات الدعم، ويقترح عرض الشهادات على المنتوج.

وعقب استماعهم إلى بوديسة وحالس، شدّد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، على ضرورة إيجاد حلّ فيما يتعلق بالمؤسسات التي لا تملك شهادة مطابقة.

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