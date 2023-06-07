ألجيراك: ولوج الأسواق الأجنبية يتطلب مطابقة المنتجات الوطنية لمعايير النوعية

نظمت الهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك”،إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعتماد. تم من خلالها التأكيد على أهمية هذه الآلية، كأداة رئيسية ضمن منظومة مراقبة النوعية. في حماية المستهلك والإقتصاد الوطني وفتح المجال للمنتوج المحلي لولوج الأسواق الخارجية.

أكد المدير العام لـ”ألجيراك” نور الدين بوديسة، على دور الإعتماد في تسهيل التجارة الخارجية. حيث أن ولوج الأسواق الأجنبية يتطلب مطابقة المنتجات الوطنية لمعايير النوعية وللتشريعات التقنية السارية على مستواها. وهو ما يستدعي تشكيل شبكة مخابر وهيئات مراقبة “معتمدة” تحظى بالاعتراف الدولي.

وكشف بوديسة، أنه و فضلا عن مرافقة المصدرين، فإن الإعتماد يلعب دورا محوريا في حماية الإقتصاد الوطني وسلامة صحة المستهلكين من خلال نظام مراقبة فعال للنوعية. داعيا إلى التنسيق بين مختلف الأطراف والقطاعات المعنية لترقية هذا المجال.

من جهته أكد ولد موسى على ضرورة الاهتمام بمنظومة النوعية وعلى رأسها الاعتماد من أجل حماية السوق الوطنية. معتبرا أن انفتاح السوق لا يعني تركه من دون معايير وقوانين. حيث أن ضبط التجارة الخارجية لا يقتصر فقط على تحصيل الحقوق الجمركية بل وضع حماية المستهلك في صلب الأولويات.

من جانبه، أشار ياسع إلى أهمية إحترام معايير الجودة في التجهيزات المستخدمة في مجال الطاقات المتجددة على غرار الألواح الشمسية. مذكّرا بالاتفاقية الموقعة بين محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والهيئة الجزائرية للاعتماد. والرامية إلى مرافقة مخابر التحليل وهيئات المراقبة والتفتيش في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

و تميز اللقاء بعرض تدخلات لمجموعة من المختصين تم من خلالها إبراز أهمية الاعتماد في تشجيع ولوج المنتوج الجزائري للأسواق الخارجية. خاصة في إطار المنطقة القارية الإفريقية الحرة وكذا المنطقة العربية الحرة للتجارة.

و في الأخير تم تكريم أزيد من 50 مخبرا وهيئة مراقبة أثبتت نجاعتها والتزامها في ميدان المطابقة والنوعية