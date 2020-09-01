“ألجيريا داتا” تطلق اليوم الثلاثاء منصتها الجديدة

الوطني
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“ألجيريا داتا” تطلق اليوم الثلاثاء منصتها الجديدة
بقلم فوزية.م

ستطلق، اليوم الثلاثاء، المؤسسة الناشئة “ألجيريا داتا” منصتها الجديدة “Algeriadata.com”.

وحسب بيان لوزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة فإن شركة “Algéria Data” تقدم لمستخدميها بيانات موثوقة عن منظمات وطنية ودولية.

بالإضافة إلى معطيات خاصة بها تتعلق باستطلاعات.

مشيرا ان هذه الشركة الناشئة المحتضنة ضمن هيكل “مشروع بوسيفال” تعتزم أن تصبح “رويترز أو بلومبيرغ الجزائرية”.

وأن تكون تدريجيا قادرة على تقديم جميع أنواع البيانات للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

وستسمح اشتراكات “ألجيريا داتا” بالوصول إلى بيانات محينة بانتظامي ولكن أيضا لتقديم مواضيع تحقيقات من أجل إثراء قاعدة البيانات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=879334

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