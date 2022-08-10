ألعاب التضامن الإسلامي..بوعناني يهدي الجزائر أول ذهبية

تمكن العداء الجزائري، أمين بوعناني، من إهداء الجزائر، أول ميدالية ذهبية، في ألعاب التضامن الإسلامي، قونيا 2021 بتركيا.

واحتل العداء بوعناني، المرتبة الأولى بسباق 110 متر حواجز، بوقت قُدر بـ13 ثانية و 21 جزء من الثانية.

وبهذا الإنجاز، حطم العداء بوعناني الرقم القياسي الوطني المسجل بإسمه 13 ثانية و 37 جزء من الثانية.

كما حقق رقما قياسيا جديدا لألعاب التضامن الإسلامي الرقم السابق 13 ثانية و 36 جزء من الثانية.