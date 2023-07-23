ألفا وفاة غرقا في المتوسط خلال 6 أشهر

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، إنه خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو ألفي شخص لقوا حتفهم غرقا في المتوسط، مقارنة بنحو 1400 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت إيطاليا على وجه الخصوص زيادة كبيرة في عدد المهاجرين. مع استقبالها أكثر من 60 ألفا حتى الآن، هذا العام، مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين عن طريق المتوسط إلى أوروبا المتوسطية، وصل إلى أكثر من 82 ألفا هذا العام.

فيما سُجل في الإجمال، أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014. على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.

ومنذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط. وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.

وتعد تونس وليبيا نقطتا الانطلاق الرئيسيتين لزوارق الهجرة غير الشرعية، عبر المتوسط. فيما تشكل إيطاليا وجزرها، واليونان وجزرها نقاط الوصول الرئيسية.