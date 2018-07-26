ألكسندر بينالا :” لدي شعور أني ارتكبت حماقة كبيرة”

ردّ المسؤول السابق في قصر الإليزي “ألكسندر بينالا” بخصوص القضية التي أحدثت ضجة في الشارع الفرنسي.

وقال ألكسندر بينالا في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الخميس، بأنه ارتكب خطأ.

وأضاف، أنه لديه شعور بأنه ارتكب حماقة كبيرة.

موضحا، أنه لم يكن يجب عليه الذهاب إلى التظاهرة كمراقب ربما يجب أن أبقى بعيدا.

ورأى بينالا، أن هذه القضية خدمت كثيرا الذين أرادوا الإضرار برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

للإشارة، كان بينالا المسؤول السابق في قصر الإليزي ظهر في تسجيلات فيديو وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيئ معاملتهم في الأول من ماي ماضي.

وكان بينالا في ذلك اليوم مراقبا إلى جانب قوات الأمن بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة، حيث أن الإليزيه لم يطرده إلا بعد كشف الفيديو الذي اتبعه تحقيق في القضية.