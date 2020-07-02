ألكسندر نوفاك يتوقع تخفيف تخفيضات إنتاج الخام إبتداءً من شهر أوت

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس ، إن من المتوقع أن تبدأ مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تخفيف تخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من أوت بحسب الإتفاق.

وقال ألكسندر نوفاك نقلا عن وكالة رويترز، إن سوق النفط العالمية قد تحقق توازنا بين العرض والطلب في جويلية بل وربما تواجه نقصا في الخام.

وأضاف نوفاك بينما قد لا يتعافى استهلاك النفط إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا حتى نهاية 2021.

واتفقت أوبك+ التي تضم روسيا، على خفض إنتاج النفط إجمالا بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو عشرة بالمائة من استهلاك العالمي.

وكان من المقرر أن تستمر التخفيضات القياسية حتى نهاية جوان لكن جرى تمديدها حتى جويلية.

وسيجتمع وزراء من دول رئيسية في أوبك+ في منتصف جويلية ضمن لجنة تعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لإصدار توصية بشأن المستوى التالي من الخفض.

وقال نوفاك خلال مؤتمر لخبراء يوم الخميس إنه لم يجر اتخاذ قرار بعد بشأن مستقبل الاتفاق.

وقال أيضا “سنستأنف جزئيا التخفيضات غير المسبوقة اعتبارا من أول أوت”.

وقالت رويترز أنه لم يتم إجراء نقاشات بعد بشأن تمديد التخفيضات القياسية في أوت، مما يعني أن من المرجح بشدة تخفيفها إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

وقال نوفاك “سنرى كيف سيتطور الوضع، وما البيانات الفنية والإحصائيات في جوان.

لذا ستقوم اللجنة الفنية تحت رعاية أوبك بتحليل الامتثال، ووضع السوق والتوقعات”.

وأضاف أنه لم يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والمنتجين الآخرين.