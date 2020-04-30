ألمانيا.. إجراءات إضافية لتخفيف الحجر الصحي ابتداء من 6 ماي المقبل

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ألمانيا.. إجراءات إضافية لتخفيف الحجر الصحي ابتداء من 6 ماي المقبل
بقلم فوزية.م

أعلنت الألمانيا، اليوم الخميس، أنها ستتخذ إجراءات اضافية لتخفيف قيود فيروس كورونا ابتداء من يوم السادس من ماي.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مؤتمر عبر رابط فيديو نقلته وكالة رويترز، “ان المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط”.

وأضافت ميركل “أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من ماي”.

وذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.

وقالت في ذات السياق “نحتاج لإبطاء انتشار الفيروس بشكل أكبر”.


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