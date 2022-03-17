ألمانيا..ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بكورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت ذات السلطات أن مكاتب الصحة قد سجلت 294 ألفا و931 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 278 حالة وفاة.

في حين سجلت 250 ألف حالة في اليوم للمرة الأولى الخميس الماضي، و259 حالة وفاة آنذاك.

كما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد 17 مليونا و990 ألفا و141 حالة إصابة.

للإشارة، فإن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 14 مليونا و142 ألفا و500 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 126 ألفا و420 شخصا.

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لأول مرة..ألمانيا تُسجل حصيلة قياسية في عدد الاصابات بكورونا

كما سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بداية الجائحة حصيلة قياسية في عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث تم رصد أكثر من 260 ألف إصابة جديدة. وفي هذا السياق، ذكرت السلطات الصحية الالمانية عن تسجيل 262 الف و 752 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بزيادة قدرها 52079 حالة جديدة عن الأسبوع الماضي. وأوضحت أنه سجلت 215854 إصابة في اليوم السابق، مقارنة بـ216322 قبل أسبوع، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة 16504822. كما أفادت بتسجيل 259 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في ألمانيا إلى 125023.

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