ألمانيا: السماح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب في المدرسة

قررت برلين اتخاذ مسار جديد على وجه الخصوص، التعايش الديني، حيث سيُسمح للمعلمين المسلمين بارتداء الحجاب في المدرسة.

لطالما كان ارتداء الحجاب موضع جدل في ألمانيا. في عام 2005، صدر قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الخدمة العامة، بمن فيهم المدرسون. وفي عام 2020 ، انطلق نقاش كبير حول ارتداء الحجاب في البلاد، خاصة من قبل امرأة مسلمة.

في فيفري الماضي، قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية بعدم حظر ارتداء الحجاب في المدارس الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك ، في 29 مارس، أجرت أرض برلين تغييرات تشريعية مهمة. حيث سمحت للمعلمين المسلمين ومعلمي المدارس الابتدائية بارتداء الحجاب في المدارس الألمانية.